Furti nei negozi e danni alle auto posteggiate, firmato il foglio di via per 4 sospettati

Quattro fogli di via ad altrettanti romeni sospettati d'aver messo a segno dei danneggiamenti e dei furti fra il posteggio e almeno un negozio del centro commerciale "Città dei Templi" sono stati firmati, nelle ultime ore, dal questore di Agrigento Maria Rosa Iraci. I poliziotti della sezione Volanti, dopo essere intervenuti a seguito di più segnalazioni di danneggiamenti di auto lasciate parcheggiate e di un furto all'interno di un esercizio commerciale, hanno stretto il cerchio investigativo e hanno scoperto che, nella zona del centro commerciale, in un B&B alloggiavano 12 romeni, fra cui 5 bambini. La struttura è risultata essere in regola, mentre 4 degli ospiti - componenti di diversi nuclei familiari di romeni - sono risultati essere già noti per furti e altri reati. Persone che hanno anche diversi fogli di via da numerose città.

Per i 4, dunque, il questore ha deciso di procedere alla firma dei fogli di via anche da Agrigento. Alcuni di loro sarebbero sospettati d'aver messo a segno, oltre ai danneggiamenti in danno della macchine posteggiata, un furto in un negozio del centro commerciale. I titolari del negozio, poichè la merce è stata restituita, hanno preferito però non formalizzare alcuna denuncia.