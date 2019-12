Furti in appartamento, week end nero per Cannatello e non solo

Sono diversi i furti in abitazione tra il Villaggio Mosè e Cannatello. E’ stato un week end nero per i residenti delle due popolose zone della città. Secondo quanto fatto sapere l’edizione odierna de La Sicilia, i “colpi” dei malviventi hanno portato via oro e oggetti di grande valore per un bottino che ammonterebbe a 20mila euro. Non si conosce, al momento, la mano che ha agito nelle varie case degli agrigentini. I malviventi avrebbero fatto irruzione tramite finestre o in alcuni casi hanno forzato le porte. Le forze dell’ordine setacciano la zona, polizia e carabinieri presidiano tutto quanto il territorio della città.