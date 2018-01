Frana di Naro, bando da 175 mila euro per la demolizione di edifici a rischio

Lavori di demolizione in vista a Naro per abbattere gli edifici a rischio rimasti in piedi dopo la frana del 2005. Il Libero Consorzio, per conto del Comune, ha pubblicato un bando di gara, con procedura aperta, per lavori di demolizione di alcuni edifici pericolosi, a salvaguardia della sicurezza pubblica, lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a 175.847 euro. Gli interventi prevedono opere di demolizione, bonifica ambientale e finiture generali di natura tecnica ed edile. Il termine di esecuzione dei lavori è di 120 giorni. Le aziende interessate dovranno presentare i plichi entro le 12 del 23 febbraio nella sede del Libero Consorzio di Agrigento. La prima seduta pubblica della gara è prevista per il 27 febbraio.

Il 4 febbraio del 2005 una frana interessò diverse zone del centro abitato e solo per un fortunato caso nessuno perse la vita. I danni furono enormi e costrinsero centinaia di persone ad abbandonare la loro casa, a modificare il proprio stile di vita, e a dover pagare un affitto in parte rimborsato dalla Regione.