Al liceo "Politi" spunta la foto di Davide Astori, gli studenti ricordano il difensore della Viola

Il mondo dello sport piange Davide Astori. Il capitano della Fiorentina è morto ieri all’età di 31 anni. Non solo a Firenze, anche Agrigento ricorda il capitano della Viola. In una classe, la terza C, del liceo “Politi” degli studenti hanno voluto ricordare Astori. Infatti questa mattina la classe si è svegliata con una foto del difensore della Nazionale.

L’immagine è stata scelta e stampata per poi essere appesa in un muro della classe del liceo agrigentino. Gli studenti oggi hanno iniziato la loro lezione con la foto di Davide Astori.