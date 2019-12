"Norme tecniche 2018, sisma bonus e sblocca cantieri" è il tema del convegno promosso dall'ordine provinciale degli architetti di Agrigento che si svolgerà l'undici dicembre in un noto hotel della città dei Templi. In mattinata, è stato illustrato il programma del seminario che avrà anche valenza formativa in quanto attribuisce ai partecipanti otto crediti.