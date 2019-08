Pistola in pugno rapinano distributore di carburante, due criminali in fuga su una moto

Rapina a mano armata, stamattina, al distributore di carburante di viale Sicilia a Fontanelle. Ad entrare in azione, in sella ad una motocicletta, sono stati due malviventi con il volto travisato e armati di pistola. Hanno minacciato l'addetto all'erogazione del carburante e sono riusciti a farsi consegnare quanto l'impiegato aveva nel borsello.

In maniera fulminea, dopo aver arraffato i soldi, i delinquenti - sempre in sella alla motocicletta - si sono dileguati. Scattato l'allarme, in viale Sicilia, si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno subito ricostruito l'accaduto e hanno avviato le ricerche della motocicletta. Ricerche che si sono trasformate, come da procedura, in una sorta di rastrellamento del territorio. Dei due banditi però non è saltata fuori alcuna traccia.

I due sono riusciti ad arraffare - con questa rapina - circa 600 o 700 euro. I carabinieri stanno già verificando, sia al distributore di carburante che nella zona di viale Sicilia, l'eventuale presenza di telecamere di video sorveglianza.