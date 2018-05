Fondi per l'erosione ad Eraclea, il sindaco: "La nostra spiaggia torni a risplendere"

La decisione della giunta regionale di stanziare 4 milioni di euro per fronteggiare l'erosione costiera sul litorale di Eraclea Minoa, non ha mancato di suscitare apprezzamenti da parte del mondo politico. Primo fra tutti, soddisfatto il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino, che ha ringraziato il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l'assessore all'Ambiente, Totò Cordaro, "per l’impegno mantenuto e la grande sensibilità, professionalità e serietà che in questi mesi ha dimostrato nei confronti del nostro territorio".

"Che sia questo un punto di partenza per un vero e definitivo intervento del nostro litorale, - ha aggiunto il sindaco - così che ritorni a risplendere e a ridiventare la 'perla' del mediterraneo che molti conterranei e stranieri ci invidiano. Il nostro impegno, ovviamente, continua e continuerà a non mancare, ed insieme agli uffici e a tutti gli organi competenti continueremo con audacia e sinergia a lavorare solo ed esclusivamente per il bene comune".

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore regionale alla Famiglia, Mariella Ippolito. "La forte sensibilità istituzionale di questo governo - ha dichiarato in una nota - ha permesso di intervenire con determinazione a tutela della spiaggia di Eraclea Minoa, e di conseguenza della flora circostante. Un segnale importante che risolleva cattolicesi e turisti dalle ultime preoccupazioni di vedere cancellato impotenti un litorale tra i più suggestivi del Mezzogiorno”.