"Open Fiber", in arrivo in città la connessione veloce: ecco dove

Internet ultraveloce diventa realtà ad Agrigento. Nei quartieri di Quadrivio Spinasanta, Calcarelle, San Giuseppuzzo e Fontanelle è infatti già disponibile la rete targata "Open Fiber", una infrastruttura di telecomunicazioni realizzata interamente in fibra ottica e capace di restituire agli utenti una connessione al web sicura e stabile.

Nei prossimi mesi, grazie a un investimento diretto di 7 milioni di euro, saranno coperte complessivamente 19mila unità immobiliari. Open Fiber sta cablando Agrigento in modalità Ftth (Fiber to the home) che consentirà una velocità di connessione di 1 Gbps (fino a 1 Gigabit al secondo).

I lavori di realizzazione della rete sono partiti in estate e si concluderanno entro 18 mesi dall’avvio dei cantieri. "Open Fiber - assicurano dalla società - utilizza, ove possibile, cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti per limitare il più possibile gli eventuali disagi per la comunità. Gli scavi vengono comunque effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale".

Vodafone e Tiscali sono le aziende partner che gestiscono al momento la vendibilità dei servizi in fibra "Open fiber" in circa 5mila tra abitazioni private, negozi ed uffici di Agrigento. Nei prossimi mesi anche altri operatori useranno la medesima rete.