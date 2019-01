Scoppia l'incendio nella cella di una suora, evacuato il convento: nessun ferito

Divampa un incendio all’interno di una cella del convento di via Porta Pia, a Cammarata, e l’intera struttura viene, precauzionalmente, evacuata. E’ accaduto nella serata di martedì. Erano le 21,52 quando l’allarme veniva raccolto dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Agrigento. I pompieri, naturalmente, accorrevano. Sul posto, anche i carabinieri che, nel frattempo, per evitare rischi, evacuavano - per qualche ora - il convento. Inevitabili, giustamente, i momenti di paura. Ma per fortuna, tutto s’è limitato ai timori e all’apprensione di quanti si trovavano nella struttura e i danni sono stati circoscritti all’interno della cella – che era occupata da una suora - dove si è sviluppato l’incendio.

Nessun dubbio, naturalmente, sul fatto che l’incendio è stato di natura accidentale. Le cause, ieri, non risultavano essere ancora chiare: si parlava forse di una stufa, ma non veniva esclusa la possibilità di una coperta elettrica magari anche per riscaldarsi o riscaldare il letto in questi giorni di temperature artiche. Le fiamme pare infatti che si siano sviluppate proprio dal materasso.