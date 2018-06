Festa di San Calogero, i "Volontari di strada" raccoglieranno il pane benedetto

Anche quest’anno, in occasione della festa di San Calogero 2018, ad Agrigento, l’associazione “Volontari di Strada” si fa promotrice di una raccolta del pane benedetto, simbolo della festa di San Calogero, da distribuire alle famiglie in difficoltà.

Si comincia domenica primo luglio, in piazza Marconi, i volontari saranno a disposizione dalle 9 alle 13. "In alternativa - fanno sapere dal direttivo - è possibile lasciare il pane nei seguenti panifici: Dalli Cardillo di Piazza Pirandello, Dalli Cardillo di via XXV Aprile e Principato di Fontanelle. Nei quattro anni precedenti sono stati raccolti oltre 100 chili di pane donati alle famiglie bisognose a cui i Volontari di Strada prestano, da alcuni anni, attenzione e assistenza".

“Donare il pane è una gioia per chi lo riceve e per chi lo dona – sottolinea la presidente Anna Marino – ecco perché la nostra Associazione ha deciso, ormai da quattro anni, di dare vita a questa iniziativa in occasione della Festa di San Calogero, particolarmente sentita dagli agrigentini. Oltre che una giornata dedicata alla donazione dell’alimento simbolo della festa, vuole anche essere un momento per riflettere sullo speco alimentar. Basta non sprecare un terzo di tutto il cibo prodotto per nutrire l’intero pianeta. E noi, nel nostro piccolo, vogliamo vincere questa battaglia”.