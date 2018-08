Ferragosto e vacanze, i carabinieri: non pubblicate sui social network i vostri spostamenti

Non pubblicate sui social network i vostri spostamenti o informazioni dalle quali si evince l'assenza dalle abitazioni. Si tratta di indicazioni che potrebbero essere utilizzate dai malintenzionati in cerca di qualche facile obiettivo da svaligiare. Lo consigliano, e in maniera ufficiale, dal comando provinciale dell’Arma. I controlli in occasione del Ferragosto sono stati potenziati, ma è scontato che i cittadini non dovranno facilitare il "lavoro" dei criminali.

I carabinieri hanno puntato la lente d'ingrandimento - hanno reso noto dal comando provinciale - anche sui condomini e sulle abitazioni che rimarranno incustoditi durante le vacanze. "Si invitano i cittadini a segnalare subito al 112 ogni situazione anomala o dubbia".