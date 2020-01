La campionessa Federica Pellegrini sceglie borse made in Ravanusa

Federica Pellegrini in vacanza a Venezia con una borsa davvero speciale. La campionessa mondiale di nuoto, infatti, ha scelto di indossare l'accessorio made in Ravanusa. Il fondatore del brand, che è stato scelto dalla nuotatrice, è il ravanusano Ezio Lauricella.

"Il nostro intento è quello di valorizzare le straordinarie capacità di un artigianato siciliano che, parcellizzato nelle singole realtà, non è mai riuscito a creare una marca forte, capace di imporsi sul mercato internazionale. In Sicilia – continua il commercialista Ezio Lauricella - abbiamo un bagaglio di competenze e bellezze incredibili, ma spesso non riusciamo a canalizzarle verso un percorso virtuoso. E’ nato così il fashion brand come idea sostenibile, che diventa il sogno concreto di una terra che, non lasciandosi inaridire dalle logiche della globalizzazione, punta sulla qualità e proietta nel futuro la tradizione conferendole un appeal internazionale”.

Il brand fondato dal professionista di Ravanusa, sta mietendo in poco tempo consensi a livello nazionale ed internazionale da un pubblico di nicchia alla ricerca dell'unicità. Ezio Lauricella, founder del brand che sta rivoluzionando la moda, ha scommesso fin dal principio sui valori della tradizione territoriale in ottica di rafforzamento dell’immagine di marca.