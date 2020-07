Fede e tradizione, bimbi per strada inscenano processione di San Calò

Fede e tradizione non conoscono età. La dimostrazione vivente di quest’oggi, sono dei ragazzini in giro per Agrigento. Il Covid 19 ha fermato la festa di San Calogero, ma non la devozione.

Per questo, dei piccoli devoti, oggi hanno inscenato una vera e propria processione. I piccoli, con in spalla il Santo nero, hanno fatto il giro della città.

Vicoli, piazze e attività commerciali, i mini-devoti hanno fatto impazzire diversi agrigentini che hanno assistito alla scena. Piccoli devoti crescono in una città, per la prima volta, orfana del suo Santo nero.