"Truffe seriali on line con vendite di oggetti inesistenti", 28enne condannato a 4 anni

Il gup di Agrigento, Francesco Provenzano, ha condannato a 4 anni di reclusione (6 mesi in più di quanto chiesto dal pm Alessandra Russo) Nicolò Pollicino, 28 anni, di Favara, arrestato lo scorso 15 maggio con l'accusa di avere messo a segno una serie di truffe on line del valore di 9 mila euro.

Il giovane, che è stato difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, in particolare, avrebbe simulato di mettere in vendita on line telefoni cellulari, pezzi di ricambio per camion e perfino un’imbarcazione di lusso. La merce, secondo quanto ha accertato il processo, in realtà non sarebbe mai arrivata a destinazione e, peraltro, neppure esisteva.

Gli acquirenti, però, avevano regolarmente pagato con carte di credito. Pollicino dovrà pure risarcire alcune vittime che si sono costituite parte civile con l'assistenza dell'avvocato Leonardo Marino.