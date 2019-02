"Entrano in campo e tentano di aggredire la terna arbitrale", Daspo per due favaresi

Il questore di Agrigento, Maurizio Auriemma, ha firmato il Daspo, per la durata di un anno, nei confronti di due tifosi del Favara - G.C., 44 anni e S.S., 41 anni - entrambi favaresi, protagonisti di alcuni disordini avvvenuti in occasione della sfida, valida per il torneo di Eccellenza, fra Pro Favara e Mussomeli che si è disputata allo stadio Bruccoleri lo scorso 28 ottobre.

I due favaresi sono entrati dentro il terreno di gioco e avrebbero minacciato e tentato di aggredire fisicamente la terna arbitrale prima di venire bloccati dai dirigenti del Pro Favara. L'episodio è avvenuto nell'intervallo della partita e ha comportato un ritardo di venticinque minuti dell'inizio del secondo tempo.