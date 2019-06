"Si scaglia contro l'auto dei carabinieri e la danneggia": arrestato

Si sarebbe scagliato, ripetutamente, con la macchina dei carabinieri. Autovettura di servizio che è stata danneggiata. Ha 32 anni il ghanese, regolarmente residente a Favara, che è stato arrestato dai carabinieri. L’ipotesi di reato contestata è resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l’immigrato è stato posto ai domiciliari.

I carabinieri della tenenza di Favara sono stati chiamati da un connazionale trentaseienne dell’uomo. Un immigrato che raccontava di una lite che avrebbe avuto con l’altro, durante la quale è rimasto ferito. I militari dell’Arma hanno subito avviato un rastrellamento per riuscire a bloccare il trentaduenne che, appunto, - stando all’accusa – all’arrivo dei carabinieri avrebbe reagito scagliandosi contro la “gazzella”. Scattato l’arresto, ieri i carabinieri stavano cercando di capire – è stata avviata un’attività investigativa – cosa effettivamente abbia innescato la lite fra i due connazionali. Il trentaseienne rimasto ferito al volto non è in gravi condizioni.