Brucia la friggitrice: a fuoco la cucina di un ristorante di Favara

Prende fuoco la friggitrice, all’interno della cucina di un ristorante situato in via Aldo Moro a Favara, e si teme il peggio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, subito accorsi, in poco meno di un’ora, sono riusciti a salvare l’attività di ristorazione. Nessun dubbio, non in questo caso naturalmente, sul fatto che si è trattato di un incendio accidentale.

Erano le 22,14 circa di mercoledì quando la centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento raccoglieva l’Sos. La richiesta veniva inoltrata per un incendio in un ristorante. I pompieri, naturalmente, non perdevano neanche un secondo del prezioso tempo a disposizione. Giunti in via Aldo Moro, a Favara, i vigili del fuoco appuravano subito che le fiamme erano, per fortuna, limitate alla cucina dell’attività di ristorazione. Idranti alla mano, per i pompieri, non è stato per niente complicato riuscire a circoscrivere prima e a spegnere immediatamente dopo le fiamme. Subito, i vigili del fuoco hanno appurato che la fiammata iniziale era divampata dalla friggitrice. Un episodio, dunque, accidentale.

I danni, per fortuna, non sono stati – almeno così sembrava ieri – ingenti. Sembrerebbe che siano risultati essere limitati ad una porzione della cucina.