Scoppia un incendio all'interno della chiesa Madre di Favara: è l'organo a canne che brucia

Un incendio è scoppiato all'interno della chiesa Madre di Favara.

L'Sos è stato già raccolto dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento che, in via Madrice: nel centro storico di Favara, ha inviato due squadre.

Sul posto sono appena arrivati i carabinieri della tenenza di Favara.

Le fiamme sono divampate, e il fumo nero esce anche dal portone centrale della chiesa, nell'organo a canne che è posto sulla navata destra della struttura sacra. Tantissime le persone che si sono radunate in strada per cercare di capire cosa sta accadendo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scintilla iniziale avrebbe avuto origine, a quanto pare, da un cortocircuito. Pare - stando a quanto è emerso in primissima battuta - che l'impianto elettrico facesse, già da un po', i "capricci". I carabinieri della locale tenenza, per non lasciare nulla al caso, daranno comunque un'occhiata alle tante telecamere di video sorveglianza che si trovano nella zona.