Utilitaria "inghiottita" dalle fiamme: già avviate le indagini

Brucia un’autovettura – una Fiat Bravo – posteggiata in via Che Guevara. A spegnere le fiamme, dopo aver raccolto l’Sos giunto alla sala operativa del comando provinciale, sono stati i vigili del fuoco di Agrigento. A presentarsi, poi, nel pomeriggio, alla tenenza dei carabinieri per formalizzare una denuncia, è stato il proprietario dell’utilitaria. La Fiat Bravo è andata completamente distrutta.

Le cause dell’incendio non sono risultate essere chiare. Nessuna ipotesi, di fatto, è stata ancora scartata: nemmeno quella di un probabile corto circuito. I carabinieri della tenenza di Favara, dopo aver raccolto la denuncia, hanno avviato le indagini. Non sarà semplice appurare cosa effettivamente abbia fatto scattare la scintilla iniziale e servirà, per farlo correttamente, del tempo.