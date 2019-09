Rubata l'auto di un agricoltore: è il secondo colpo in poche ore

Lascia l’autovettura – una Ford Fiesta – posteggiata sul suo terreno, alla periferia di Favara. Quando ritorna sul suo fondo agricolo, l’utilitaria non c’era più: era scomparsa, volatilizzata. A denunciare il furto dell’auto è stato un agricoltore cinquantaseienne di Favara. I carabinieri della tenenza cittadina hanno già avviato le indagini, cercando di riuscire ad identificare il balordo – o i balordi – che l’hanno portata via.

Numerosi i controlli, forse anche qualche perquisizione, che sono stati fatti. Ma della Ford Fiesta non è saltata fuori nessuna traccia. Un furto, quello della macchina, che segue di pochissime ore l’altra razzia – verificatasi in contrada Poggio, sempre a Favara, - ai danni di un’abitazione. Impossibile, non al momento, escludere collegamenti. Spetterà, chiaramente, ai militari dell’Arma stabilire se dietro i due fatti vi sia o meno sempre la stessa mano.