Crollo nel centro storico, rasa al suolo abitazione fatiscente

Un’abitazione fatiscente disabitata è crollata oggi nel centro storico di Favara. Il crollo è avvenuto in via Palermo, nel quartiere del Carmine, non molto distante dal luogo dove nel gennaio del 2010 due bambine persero la vita dopo che la palazzina in cui abitavano si era letteralmente sbriciolata. Per fortuna non si registrano feriti. Il cedimento si è verificato nelle vicinanze della Farm Cultural Park, l’area del centro storico favarese oggetto di una riqualificazione urbana oramai famosa in tutto il mondo.

L'abitazione era già particolarmente crollata e transennata.