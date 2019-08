Blitz dei carabinieri in Caf e patronati: trovati dei lavoratori in nero

Le fila non sono state ancora definitivamente tirate. Ci sarebbero molte posizioni al vaglio: i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro starebbero analizzando quanto scoperto e acquisito durante un blitz, messo a segno la scorsa settimana, in alcuni centri Caf e patronati di Favara. Stando a quanto emerge dal fitto riserbo investigativo, i militari dell’Arma avrebbero trovato alcuni lavoratori in nero. Una struttura, in maniera particolare, pare che rischi proprio la chiusura. Servirà però ancora dell’altro tempo per fare in modo che i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro abbiano un quadro nitido: a quanto pare sarebbero in corso delle verifiche incrociate sulle posizioni dei lavoratori. Appena pochi giorni dopo il maxi controllo realizzato su Favara, i carabinieri del nucleo Tutela lavoro – assieme a quelli del Nas di Palermo – hanno trovato tre lavoratori in nero, e altre irregolarità, in alcuni stabilimenti balneari tra Punta Bianca e Realmonte. Multe per oltre 19 mila euro vennero elevate in quel caso.

I militari dell’Arma, da settimane ormai, su disposizione del comando provinciale di Agrigento, stanno effettuando una serie di controlli mirati sia ai locali di intrattenimento e agli stabilimenti balneari che sorgono lungo tutto il litorale, ma non solo. Come dimostrano appunto i controlli realizzati su Favara.