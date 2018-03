Caos Tarsu a Favara, la Camera dei tributaristi: "Rivolgetevi a un legale"

La camera degli avvocati tributaristi di Agrigento, presieduta da Daniele Vitello, interviene sul "caos Tarsu" a Favara che sta creando scompiglio fra i contribuenti che si sono visti recapitare migliaia di avvisi di accertamento, molto spesso per tasse già pagate o prescritte.

"Si sollecita da più parti l'intervento della Camera degli avvocati tributaristi - spiega l'associazione - in ordine agli avvisi emessi dal Comune di Favara con riferimento all'accertamento della Tarsu per l'anno d'imposta 2011. Sull’argomento si tiene a puntualizzare che la Camera è un'associazione di e tra avvocati con finalità e scopo ben specifici e non può, anche deontologicamente, fornire pareri legali o anticipare tesi difensive di competenza del singolo avvocato".

L'associazione aggiunge: "Superfluo aggiungere che le parti interessate potranno rivolgersi ad avvocati con competenza specifica in diritto tributario per avere rilasciato un parere o per adottare la migliore strategia difensiva con riferimento al caso specifico".