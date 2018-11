Bruciano gli arredi esterni di un ristorante, avviate le indagini

E’ stato un gesto mirato? O il principio di incendio è stato innescato da qualcosa di accidentale? Magari anche da un banale mozzicone di sigaretta. Sono i carabinieri della tenenza di Favara ad occuparsi delle indagini – al momento condotte su un fronte di trecentosessanta gradi – per fare chiarezza sul principio di incendio che si è sviluppato, nella notte fra sabato e domenica, all’esterno di un ristorante del centro storico di Favara.

Ad essere danneggiati dalla fiammata sono state alcune sedie e forse anche un tavolo. Non c’è stato nemmeno bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco per riuscire a circoscrivere e spegnere le fiamme. A farlo pare che siano stati gli stessi proprietari. Sul posto, avuta notizia dell’accaduto, si sono subito portati i carabinieri della tenenza di Favara. Militari dell’Arma che hanno accertato il danneggiamento a seguito di incendio e che, dopo aver raccolto alcune testimonianze, hanno appunto avviato l’attività investigativa. I danni che il ristorante ha subito non sono stati per fortuna ingenti.

Secondo la ricostruzione ufficiale del comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, il danno dovrebbe aggirarsi – si tratta appunto di alcuni arredi esterni – in poche centinaia di euro. Nessuna ipotesi investigativa, ieri, nonostante il trascorrere delle ore, veniva ancora esclusa. Servirà chiaramente del tempo per fare chiarezza e non è escluso – anche se a tal riguardo il silenzio, ieri, era categorico – che i militari possano anche aver già cercato la presenza di eventuali telecamere di video sorveglianza posizionate nella zona, proprio per avere piena contezza dell’accaduto.