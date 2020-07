Installano i contatori idrici e scoprono un allaccio abusivo: arrestato 56enne

Un favarese di 56 anni, L. P., è stato arrestato - dai carabinieri della locale tenenza - per furto aggravato d'acqua. L'arresto è stato già convalidato e l'indagato è tornato in libertà senza alcuna misura. E' accaduto tutto in via Magellano a Favara. L'allaccio abusivo alla rete idrica pubblica è stato scoperto mentre gli operai della Girgenti Acque stavano collocando i contatori idrici. Sul posto sono intervenuti, dunque, i militari dell'Arma che hanno fatto scattare l'arresto in flagranza di reato. Inizialmente il 56enne era stato posto - su disposizione del sostituto procuratore di turno - agli arresti domiciliari. L'arresto è stato poi, nelle ultime ore, convalidato e l'uomo è tornato libero visto che il giudice non ha predisposto alcuna misura a suo carico.

