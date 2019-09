Allarme Ranitidina, l'Asp: "Disposto il ritiro e il divieto di utilizzo dei farmaci"

Anche l'Asp di Agrigento si è allineata alla disposizione Aifa. L'agenzia italiana del farmaco ha disposto il ritiro di tutti i medicinali contenenti il prinicipio attivo ranitidina. "Il motivo di tale disposizione è il ritrovamento di un'impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (Ndma) potenzialmente cancerogena, nel principio attivo prodotto nell'officina farmaceutica Saraca Laboratories Ltd, in India. A scopo precauzionale - è stato scritto nella nota d'allert che sta circolando da una Asp all'altra e da un'azienda ospedaliera all'altra - l'Aifa ha anche disposto il divieto di utilizzo di tutti i lotti commercializzati in Italia di medicinali contenenti ranitidina prodotta da altre officine farmaceutiche diverse da Saraca Laboratories Ltd, in attesa che vengano analizzati".

Anche dall'Asp di Agrigento pregano tutti i cittadini, in via precauzionale, di "sospendere l'uso dei prodotti e di restituire eventuali confezioni ancora giacenti al servizio di farmacia nel più breve tempo possibile per consentirne il ritiro". L'Aifa, dal canto suo, ha invitato gli operatori sanitari a sostituire le terapie a base di ranitidina con un trattamento alternativo autorizzato per le stesse indicazioni.

La lista dei farmaci ritirati

Ma quali sono i farmaci a cui fare attenzione? L'Aifa ha pubblicato sul proprio sito una lunga lista di lotti ritirati dalle farmacie, che però potrebbero già essere finiti in commercio o addirittura nelle case di qualche cliente. In tutto i farmaci bloccati sono 516, con l'Agenzia del farmaco che invita chi dovesse averne delle confezioni in casa, a non utilizzarli per nessun motivo. Tra i medicinali finiti nel mirino dell'Aifa troviamo diversi farmaci molto conosciuti ed utilizzati: c'è il Buscopan antiacido, compresse effervescenti da 75 mg (di cui 12 lotti sono assolutamente da evitare), lo Zanrac, lo Zantiva, l'Hexaliniettabile e anche il Raniben Cpr aUlcex Cpr, il Ranibloc e Ranitidina Eg 300 mg. Ma anche Ranidil fiale, Ranitina Ratiopharm 200 mg cp, Zantac sciroppo. La black list dell'Aifa continua ancora e per consultare l'elenco completo dei medicinali, sia quelli ritirati che quelli da non utilizzare, è consigliabile consultare i documenti resi pubblici sul sito dell'Aifa.