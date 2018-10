Fango e detriti sulle statali, alberi sradicati e automobilisti in panne: notte d'emergenza

Strade statali invase dal fango e dai detriti. Ma anche fronde di alberi o veri e propri arbusti finiti sulla carreggiata e cartelli stradali sradicati e "spazzati" via. L'allerta meteo "gialla" durerà - se, naturalmente, non verrà prorogata - fino alla mezzanotte di oggi. Fra la nottata e l'alba si sono però già registrati i primi danni - non gravissimi - e disagi. Ad essere letteralmente invasa da fango e detriti, stamani, era - su entrambe le carreggiate - la statale 122 che collega con Favara. La polizia Stradale, temendo l'innescarsi di incidenti stradali, ha subito dato comunicazione all'Anas che ha già iniziato a ripulire.

Fango e pietre anche lungo la statale 115, all'altezza di Ribera e Sciacca. Alberi e cartelli stradali sdraticati hanno, invece, fatto intervenire i vigili del fuoco - sempre in nottata - nell'area del Saccense. I pompieri hanno rimosso tutti gli ostacoli dalla sede stradale, evitando il peggio. Sono stati soccorsi, inoltre, dalla polizia Stradale, anche un paio di automobilisti che erano rimasti in panne.