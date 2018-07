L'ex sindaco scrive dal carcere ai dipendenti comunali: "Pregate per me"

L'ex sindaco di San Biagio Platani, Santo Sabella, in carcere al "Pagliarelli" di Palermo, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ha voluto scrivere una lettera a dipendenti comunali, funzionari e dirigenti del Comune che lo hanno accompagnato fino a gennaio, quando venne fu arrestato nell'operazione "Montagna".

"Il mio improvviso e forzato allontanamento – scrive Sabella nella lettera riportata dal Giornale di Sicilia – ha interrotto il mio percorso politico, amministrativo, e per quanto mi riguarda quello più importante: il rapporto umano tra me e voi. La vita è imprevedibile, così come la perdita dell’amica e collega Marcella, che mi ha lasciato una tristezza nel cuore. Mi dispiace non aver potuto dare l’ultimo saluto – continua la lettera – ma anche questa è la privazione della libertà".

Dalla freddezza delle celle del carcere palermitano, l’ex sindaco descrive tristemente la vita dietro le sbarre, dove passa il tempo disegnando: "Sono sei mesi che mi trovo dentro questo carcere da innocente – scrive – privato dagli affetti familiari e del mondo esterno. Fortunatamente il mio carattere forgiato e forte agli urti della vita, mi dà quella pazienza di sopportare la vita difficile del carcere. Sono sereno e vivo le mie giornate insignificanti con la speranza che io possa tornare in libertà al più presto. Ho riprese – racconta ancora Sabella – la mia passione del disegno e paradossalmente il carcere mi ha regolarizzato la pressione alta dovuta allo stress del Comune".

Un saluto ai dipendenti chiude la lettera alla sua "seconda famiglia": "Cari dipendenti fate qualche preghiera in più per me. Il carcere rafforza la fede. Lottate sempre per la libertà perché è un valore immenso e prezioso".