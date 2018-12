Cosa fare a Capodanno? Brindisi in piazza, cenone e concerti: ecco gli eventi

“Cosa fare a Capodanno?”. E’ questa la domanda più virale dell’ultima settimana. Concerti in piazza, feste private, party esclusivi e brindisi speciali, tutto questo è la notte di San Silvestro.

Il 31 dicembre è tempo di ritrovarsi insieme, brindare al nuovo anno che verrà tra bilanci e buoni propositi.

Per questo l’ultima notte dell’anno va festeggiata nel migliore dei modi. Ecco una lista degli eventi cool dell’Agrigentino. (Lista in aggiornamento)

Il "Concertone” di Capodanno, svelato il nome della band: saranno i Tinturia ad infiammare l'ultima notte dell'anno. Il palco di piazza Municipio ha, finalmente, dei protagonisti. Ad esibirsi la notte del 31 dicembre, sarà Lello Analfino.

Capodanno in piazza. La notte più lunga dell’anno con la musica di Domingo e Marcolo. Deejay set fino a tarda notte. L’evento si terrà in piazza San Francesco.

Speciale “concertone” di fine anno a Licata. L’evento si terra in piazza Progresso. Ad animare l’ultima notte dell’anno saranno i “The Brothers”, band agrigentina che porterà sul palco le canzoni siciliane.

Capodanno al ClubHouse Giarrizzo. Il nuovo anno a ritmo di musica. “Diciannove anni dopo il 2000”. Cena e musica, ma anche divertimento per un party esclusivo. Dalle 21 fino a tarda notte.

“Privacy Capodanno”, per l’Akropolis. L’evento organizzato dal gruppo Aranciamara, porterà con sé buongusto e divertimento. Show dinner e after dinner. Ai dischi deejay Steve Benny vocalist Dario Micolani.

Un party vista mare, per la notte più lunga dell’anno. Cenone in riva al mare e dopo cena a ritmo di musica. La notte del 31 dicembre da Oceanomare. Deejay set di Andrea Cassaro, Riccardo Gaz e Roberto Calì.

Tutto pronto per la notte più lunga dell’anno. Il 31 dicembre si fa festa al Comida di Canicattì. Un party esclusivo scandito dall’eleganza. La notte di San Silvetro tra musica e divertimento, per un evento che è pronto al sold out.

Capodanno 2019 con l’ex Uomini e Donne, Andrea Damante. L’ultima notte dell’anno al Fabrik. Ai dischi damante e Rudeejay. L’evento si terrà a partire dalle 24.