Dispersione scolastica, numeri preoccupanti dell'osservatorio: evasione in netto aumento

Evasione e abbandono scolastico in netto aumento. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Sicilia. Il dato emerge da un'analisi condotta dall'Osservatorio per la dispersione scolastica eseguita in diciannove istituti di nove Comuni: Favara, Racalmuto, Grotte, Castrofilippo, Canicattì, Naro, Camastra, Ravanusa e Campobello.

I risultati dello studio sono stati esaminati nel corso di un incontro a Palazzo Stella, a Canicattì, fra gli addetti ai lavori e le associazioni di volontariato. Nel dettaglio sono undici i casi di evasione (vale a dire mancata frequentazione dall'inizio) nelle scuole primarie e venti alle medie. In quest'ultima tipologia sono addirittura 98 i casi di abbandono totale.