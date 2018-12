Boato all'alba, esplode una bombola del gas: incendio in una abitazione

Ancora un incendio dovuto ad una bombola di gas. E’ accaduto, all’alba di ieri, in via Rina a Realmonte. La fuoriuscita di gas da una bombola ha fatto scoppiare un rogo all’interno della cucina di un’abitazione. Fiamme che oltre a danneggiare mobili e suppellettili e ad annerire le pareti hanno anche fatto esplodere i vetri delle finestre della cucina. Erano le 6,33 circa quando i vigili del fuoco hanno raccolto l’Sos. I pompieri del comando provinciale di Agrigento si sono precipitati immediatamente a Realmonte dove sono rimasti al lavoro, idranti alla mano, fino alle 9,10. Dopo aver avuto la meglio sull’incendio, i pompieri si sono occupati della sicurezza dell’abitazione. Nessuno è, per fortuna, rimasto ferito. I proprietari – dei cinquantenni – sono riusciti a mettersi in salvo per tempo. Lo spavento è stato però, naturalmente, fortissimo.