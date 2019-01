Riparato il guasto del Voltano, riprende l'erogazione idrica in dieci comuni

Riparato il guasto sull'acquedotto Voltano, torna regolare l'erogazione idrica in dieci comuni. Gli operai, in particolare, sono entrati in azione in contrada Mulinazzo, nel territorio di Santo Stefano Quisquina.

I disagi erano stati registrati nei comuni di: Agrigento (frazioni di Giardina Gallotti, Montaperto, zona industriale di Agrigento, Fontanelle e San Michele), San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Raffadali, Aragona, Comitini, Porto Empedocle (zona portuale) e Favara.

"La normalizzazione del servizio - fa sapere Girgenti Acque con una nota - avverrà nel rispetto dei tempi tecnici".