Emergenza erba alta e rifiuti, l'amministrazione continua a cercare volontari

Una volta la parola magica era "Protagonismo civico". Oggi si è trasformata nella meno politicamente corretta “volontariato”.

L'amministrazione comunale tenta di uscire dall'emergenza connessa al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie basilari della città continuando a rivolgersi non alle ditte di igiene ambientale, ma ai cittadini o ad altri operatori, comunque non pagati con soldi comunali.

In questa categoria, ad esempio, rientrano le squadre messe in campo dall'assessore Nello Hamel (che si autodefinisce, ironicamente, un "assessore operaio"), che stanno appoggiando gli otto uomini destinati al diserbamento della città dalle ditte (queste pagate con la Tari). I privati, tuttavia, molto curiosamente, hanno saputo solo dalla stampa del fatto che fossero operativi in città degli operatori "alternativi". Inoltre, alle ditte oggi non è stata avanzata nessuna contestazione di merito sul servizio prestato, anche se sia Hamel che l'ex assessore Fontana in più occasioni hanno lasciato scivolare una critica nemmeno tanto velata nei confronti dell'operato dei lavoratori, spiegando che in altri contesti territoriali le stesse ditte svolgono le attività con molto meno personale.

Delle due, quindi l'una: se tutto va bene, perché ricorrere a personale extra? In attesa di avere una risposta a questa domanda, è stato lo stesso Hamel a lanciare un nuovo avviso: "cerco giovani, o non, volontari per il Giro d'Italia". Questi dovranno farsi carico dalle 8.30 alle 13 del 9 maggio, di "orientare le persone alla differenziazione dei rifiuti. Un'attività molto semplice, coordinata dagli organizzatori del Giro". In cambio di cosa? "I volontari avranno accesso all'area riservata e potranno conoscere i grandi ciclisti, riceveranno una maglietta e cappellino e tutta una serie di materiale promozionale del Giro d'Italia".