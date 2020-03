Arrivati ventilatori polmonari dalla Cina, Firetto: "Quanti saranno destinati alla nostra Asp?"

"Apprendiamo che sono arrivati ieri mattina a Malpensa, provenienti da Hong Kong, 370 ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva e 5000 monitor multiparametrici contrattualizzati da Consip con Althea Italia spa, che saranno immediatamente distribuiti presso le Regioni destinatarie secondo un piano condiviso tra il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria e le singole Regioni".

Lo ha detto il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, che aggiunge: "Complessivamente, ai 352 ventilatori già consegnati, si aggiungono pertanto queste 370 unità; ai 414 monitor consegnati in precedenza, si aggiungono le 5.000 unità appena pervenute. Sono numeri importanti perciò vogliamo sapere quanti e quali di questi approvvigionamenti perverranno all'Asp di Agrigento per essere in grado di rispondere prontamente ad eventuali esigenze di emergenza che ci auguriamo di non dover affrontare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco prosegue: "Ci auguriamo che i 30 ventilatori richiesti dall'Asp arrivino subito dando una immediata risposta al nostro territorio. Non è certamente pensabile che la provincia di Agrigento non benefici sin da subito di una quota di tali forniture che risultano ancor più necessarie alla luce della dotazione storica di partenza certamente insufficiente rispetto ad altre strutture sanitarie. Ciò assume importanza vieppiù che i generosi acquisti a cura dei privati scontano, ci dicono, dei tempi di consegna particolarmente lunghi rispetto alle attuali esigenze".