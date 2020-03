Coronavirus, l'allarme degli avvocati tributaristi: "Giustizia nel caos"

“Urge una chiara ed espressa normazione che sospenda per almeno 60 giorni ogni termine di decadenza tanto sostanziale quanto processuale, in caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di difesa dei contribuenti”. Il presidente della camera tributaria degli avvocati di Agrigento, Daniele Vitello, lancia l’allarme sottolineando che, in sostanza, il governo non ha indicato, contrariamente a quanto fatto per la giustizia civile e penale, una percorso preciso da seguire per fronteggiare l’emergenza nazionale legata al contagio da Coronavirus.

“La decretazione – dice - è stata frammentaria sospendendosi le udienze più imminenti ed affidando ai presidenti dei vari uffici giudiziari la regolamentazione di altri aspetti. Abbiamo assistito, pertanto, a termini e modalità diverse da un ufficio giudiziario ad altro, senza un raccordo comune e senza una rassicurante sospensione complessiva dell'attività giudiziaria per un tempo ampio e coordinato”.

Vitello aggiunge: “La sospensione delle udienze è necessaria per evitare aggregazioni e, quindi, contagi, più che a tutela dei nostri assistiti. In questa frammentarietà, manca una norma espressa in ambito tributario che sospenda i termini sostanziali per l'impugnazione degli atti amministrativi, oltre che di quelli processuali”. Il presidente degli avvocati tributaristi rappresenta, inoltre, “l'impossibilità, dettata dal momento, di conferire con il proprio assistito e recuperare il mandato autenticandone la firma. Proprio tale mancanza – aggiunge - ha determinato la presa di posizione, autonoma e settoriale, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, che hanno sostanzialmente sospeso le verifiche ed i controlli. Ma anche tale provvedimento – conclude - pare dettato più dall'esigenza di tutelare i militari ed i funzionari verificatori che i nostri assistiti”.