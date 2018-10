Qualità dell'ambiente scolastico, Agrigento punta verso il basso

Sicurezza e qualità delle scuole agrigentine, nella graduatoria annualmente stilata da Legambiente Agrigento si piazza nella parte bassa della classifica, anche se in lieve risalita rispetto al passato.

Si tratta del rapporto “Ecosistema Scuola” per l’anno 2018, la 19esima edizione del lavoro effettuato dall’associazione ambientalista prendendo a riferimento i dati comunicati dai capoluoghi di provincia rispetto alle condizioni degli edifici scolastici sul proprio territorio. Un affresco a tinte tutt’altro che rosee, dato che Agrigento si trova al 68esimo posto nazionale con un punteggio di appena 35, 44. Male, m ma non malissimo, innanzitutto perché nel 2016 eravamo 74esimi, e poi perché, peggio di noi hanno fatto, tra le siciliane, Siracusa, Palermo e Messina, che chiude anche la classifica nazionale.