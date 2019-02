Economia, l'allarme di Parello: "L'isolamento da Palermo un freno per lo sviluppo"

"L'allungamento dei tempi per raggiungere Agrigento da Palermo dovuto a cantieri e semafori ha portato già da due anni le grandi compagnie di crociera a rinunciare alle visite alla Valle dei Templi".

L'allarme è del direttore del Parco, Giuseppe Parello, che aggiunge: "La viabilità e le problematiche relative all'aeroporto di Trapani, inoltre, ci hanno pure penalizzato". Le criticità, in ogni caso, numeri alla mano non hanno impedito di migliorare il trand positivo nelle statistiche di accessi nelle aree archeologiche che nel 2018 sono aumentate del dieci per cento.