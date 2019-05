Arrivano due antenne di telefonia a Durrueli, scoppia la protesta

Scoppia la protesta in contrada Durrueli, a Porto Empedocle, per l'installazione di due antenne di telefonia mobile nella zona di Villaggio Bellavista, dove oltre ad essere presenti alcune case insiste un istituto scolastico, la "Falcone e Borsellino".

Dopo le rimostranze dei residenti, nei giorni scorsi, il consigliere comunale Dario Puccio ha proposto e ottenuto l’approvazione in Consiglio comunale di un atto d’indirizzo che chiede all’Amministrazione comunale di sospendere i provvedimenti autorizzativi nelle more di poter approfondire alcuni punti che sono stati ritenuti “dubbi”. In particolare si chiede di comprendere se siano state rispettate le distanze da nuclei abitati e strutture pubbliche, in primis dalla scuola. Contestualmente all’atto di Puccio, l'ex assessore comunale Stefania La Porta ha presentato una richiesta di accesso agli atti dato che "il sorgere di queste antenne desta molta preoccupazione per le conseguenze che le stesse potrebbero avere sulle persone che abitano nelle vicinanze”.