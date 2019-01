Due minori in una sala scommesse, questore sospende l'attività

All’interno della sala scommesse erano stati trovati due minori. Motivo per il quale i poliziotti del commissariato di Canicattì, che sono coordinati dal vice questore Cesare Castelli, avevano sanzionato il titolare. Ieri, il questore di Agrigento Maurizio Auriemma – tramite la divisione polizia Amministrativa, che è diretta da Fatima Celona, ha adottato un provvedimento di sospensione dell’attività: per 10 giorni la sala scommesse di Canicattì dovrà restare chiusa. Rientra, infatti, nelle competenze del questore la possibilità di sospendere o revocare la licenza di un pubblico esercizio nel caso di abuso da parte del titolare.

Lo scopo di tale facoltà è quello di tutelare la sicurezza e la legalità delle attività dei pubblici esercizi e, in modo particolare, serve da deterrente nei settori più esposti alla criminalità quali quelli del gioco e delle scommesse. A Canicattì, come nel resto della provincia di Agrigento, i controlli sulle sale scommesse, ma non soltanto, naturalmente, proseguiranno.