"Giro di droga con 30 imputati", processo azzerato dopo due anni

Quasi due anni dopo i rinvii a giudizio, decisi l’8 febbraio del 2018 dal gup Francesco Provenzano, riparte il processo scaturito dall’inchiesta antidroga chiamata “Creme caramel”.

Il dibattimento era stato aperto davanti ai giudici della seconda sezione penale ed era stato riassegnato per ragioni organizzative alla prima dove, però, il presidente Alfonso Malato non potrà celebrarlo avendo già emesso un provvedimento nella fase cautelare e, quindi, diventando incompatibile. Questa mattina è stata chiamata l’udienza per comunicare che è stato individuato un collegio davanti al quale si potrà tenere il processo.

Sarà presieduto dal giudice Alfonso Pinto e completato dai giudici a latere Alessandro Quattrocchi e Giuseppa Zampino. La prima udienza si terrà il 12 dicembre, un anno e dieci mesi dopo i rinvii a giudizio. Ecco l’elenco degli imputati: Stefano Albanese, 40 anni di Porto Empedocle; Giuseppe Angarussa, 35 anni, di Porto Empedocle; James Burgio, 26 anni, di Porto Empedocle; Antonino Caruana, 24 anni, di Realmonte; Dario Cavaleri, 25 anni, di Aragona; Paolo Ceraulo, 40 anni, di Porto Empedocle; Calogero Colombo, 30 anni, di Porto Empedocle; Federico Salvatore Fiorica, 31 anni, di Realmonte; Giuseppe Gagliano, 39 anni, di Montallegro; Francesco Marco Guarraci, 28 anni, di Realmonte; Daniele La Marca, 25 anni, di Realmonte; Francesco Lo Bello, 24 anni, di Realmonte; Alessandro Iacono, 27 anni, di Realmonte; Gianluca Iacono, 28 anni, di Realmonte; Luigi Luparello, 28 anni, di Realmonte; Gino Mendola, 29 anni, di Cattolica Eraclea; Aymen Merdassi, 33 anni, di Porto Empedocle; Giuseppe Messina, 32 anni, di Agrigento; Antonino Monachino, 29 anni, di Realmonte; Salvatore Noto, 27 anni, di Realmonte; Federica Patti, 33 anni, di Porto Empedocle; Samuele Principato, 32 anni, di Agrigento; Luigi Pulsiano, 24 anni, di Porto Empedocle; Elena Puma, 27 anni, di Grotte; Giuseppe Romeo, 26 anni, di Porto Empedocle; Vincenzo Sardo Catalano, 25 anni, di Realmonte; Filippo Vella, 26 anni, di Realmonte; e Giuseppe Zambito, 56 anni, di Realmonte.