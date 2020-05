Furibonda lite tra famiglie, 43enne in ospedale con un taglio all'addome

Una donna di 43anni di Licata è stata ferita con un oggetto contundente, probabilmente un coltello o un cacciavite, al culmine di una lite tra famiglie. L'aggressore, secondo le prime frammentarie notizie che giungono, sarebbe l'amministratore di condominio.

La 40enne è stata trasportata all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso". I medici avrebbero tamponato una ferita all'addome e starebbero valutando un intervento chirurgico per una possibile lesione al rene. La donna, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto stanno intervendo il poliziotti del commissariato di Licata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizia in aggiornamento