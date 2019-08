Attraversa l'Italia a piedi per sostenere la donazione degli organi

A piedi dalla Toscana fino in Sicilia per sensibilizzare l'opinione pubblica in tema di donazione degli organi.

A compiere l'impresa, come racconta il quotidiano La Sicilia, è stata una ventinovenne, Francesca Ferraro, di origine siciliana, che è partita da Pieve a Nievole (in provincia di Pistoia) per raggiungere la nonna, che vive a Montevago. Ben 1450 km percorsi insieme alla sua cagnolina, Dakota, però per una buona causa: sostenere l'Aido, l'associazione italiana per le donazioni di organi.

Ad attenderla ci sarà a Montevago anche il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, una delegazione Aido di Pistoia e di Agrigento. La ragazza sarà insignita della cittadinanza onoraria montevaghese.