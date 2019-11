Dolce e Gabbana tornano a celebrare la Valle, il video "invade" il web

Dolce e Gabbana non dimentica Agrigento. Il marchio di moda, che in estate ha scelto la Valle dei Templi per una sfilata da mille e una notte, è tornato a celebrare la bellezza della Parco Archeologico. Si, perché, sui canali social di “Dolce e Gabbana” un nuovo video che rievoca la sfilata dell’estate scorsa.

Bellezza in passerella con un palcoscenico speciale, il tempio della Concordia. Non solo Agrigento, ma anche Sciacca, per delle immagini davvero mozzafiato. I video sono stati visti da milioni di persone che hanno interagito e condiviso moda e bellezza.

“I miti dell’antica Grecia – scrivono sui social gli addetti ai lavori di Dolce e Gabbana - sono stati fonte di ispirazione per i capi di alta sartoria”.

I due stilisti hanno tributato ancora una volta l’Agrigentino. Un nuovo passaggio nei canali di Dolce e Gabbana, una finestra sul mondo e possibile linfa vitale per il turismo della città.