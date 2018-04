Docufilm su Siculiana, la troupe è già pronta a mettersi all'opera

Partiranno il prossimo 24 aprile e si concluderanno il 5 maggio le riprese a Siculiana da parte del regista italiano Luca Lucchesi di un docufilm che racconterà la vita quotidiana del piccolo centro dell’agrigentino.

Un'occasione particolarmente importante dato che Lucchesi, originario di Siculiana, fa parte dello staff di Wim Wenders, noto regista esponente del cosiddetto “Nuovo cinema tedesco” e autore di pellicole famosissime come “Lo stato delle cose”, “Paris, Texas” e “Il cielo sopra Berlino” e “La lettera scarlatta”. La troupe è stata già a Siculiana in occasione della festa di San Giuseppe artigiano, ma la Giunta del sindaco Leonardo Lauricella ha nei giorni scorsi deliberato di concedere gratuitamente il proprio patrocinio alla “Win Wenders Neue Road Movies” per la realizzazione del progetto, del quale è lo stesso regista tedesco ad essersi dichiarato entusiasta. Nell'esporre la propria soddisfazione per l'accoglienza riservata alla sua troupe, il regista tedesco ha spiegato in una lettera inviata all'Amministrazione comunale di essere certo che “questo progetto riuscirà nel suo intento di mettere in risalto un angolo della Sicilia ancora per certi aspetti non del tutto conosciuto e, soprattutto, riuscirà a raccontare le storie emozionanti di un pezzo di umanità che si confronta giorno per giorno con tematiche ed aspetti della vita comuni a tutti i cittadini europei”. Soddisfatta, ovviamente, l'Amministrazione. “Crediamo sia un momento assolutamente importante per Siculiana – dichiara il sindaco Leonardo Lauricella – perché potrà rilanciare l'immagine nella nostra città nel mondo, attirando si spera nuovi flussi turistici”.