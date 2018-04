Divampa un incendio sul balcone, scoppia il caos in via Callicratide

Divampa un incendio nel balcone di un appartamento disabitato e in via Callicratide scoppia il caos. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri. Sono accorsi sia i vigili del fuoco che una pattuglia della sezione “Volanti”. I pompieri non hanno avuto grandi difficoltà ad avere la meglio sul rogo che ha devastato oggetti di poco conto.

I poliziotti hanno, naturalmente, avviato le indagini per stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. Non è escluso che le fiamme abbiano avuto origine magari da un mozzicone di sigaretta.