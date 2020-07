Divampa l'incendio di sterpi e rifiuti, danneggiato un camion

L’incendio sterpaglie e rifiuti arriva fino al camion che era stato lasciato posteggiato in via Sirio, nel rione commerciale del Villaggio Mosè, e avvolge anche il mezzo pesante. Si sono vissuti momenti di grande apprensione e preoccupazione, ieri mattina. Scattato l’allarme, due squadre dei vigili del fuoco si sono precipitati nel quartiere di Agrigento e hanno cercato di salvare il salvabile. Non è stato semplice, a quanto pare, perché le fiamme erano altissime, ma alla fine il camion – seppur pesantemente danneggiato – non è rimasto distrutto. Nessun dubbio sul fatto che il rogo sia accidentalmente arrivato al mezzo di trasporto. Le fiamme erano state invece appiccate ad un cumulo di rifiuti. Alimentato dal vento e dalle sterpaglie circostanti, il fronte s’è esteso ed ha raggiunto anche il camion che era stato lasciato parcheggiato.

Anche quella di ieri è stata una giornata incandescente per i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e per quelli dei vari distaccamenti dell’hinterland. Tanti, tantissimi, i roghi che si sono sviluppati anche nelle vicinanze delle strade statali e che, per garantire la sicurezza della viabilità, hanno reso necessario l’immediato intervento dei pompieri. Ieri mattina, fra Canicattì e Agrigento, si contavano innumerevoli incendi e le colonne di fumo nero erano ben visibili a distanza.