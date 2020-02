Discariche comunali abbandonate, via ai primi interventi di bonifica

Vecchie discariche abbandonate, si fanno passi avanti per bonificare le strutture anche in provincia di Agrigento. Il punto degli interventi è stato fatto durante un incontro tra l'assessore regionale ai Rifiuti Pierobon e la struttura commissariale che si sta occupando di eliminare le vere e proprie "bombe ecologiche" disseminate in vari comuni dell'isola.

Tra le discariche già bonificate spunta quella di Siculiana, mentre, sempre in provincia, ancora da sistemare risulta quella di Cammarata, dove sono stati risolti alcuni problemi sulle acque intorno alla discarica e adesso si attende la definizione dell’appalto. L’aggiudicazione è prevista entro 40 giorni, gli interventi si concluderanno nel giro di quattro mesi.