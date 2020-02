Diritti civili, una via cittadina intitolata all'attivista Rosa Louise Parks

L'Amministrazione comunale nell'ultima seduta ha deliberato di intitolare una via di Agrigento a Rosa Louise Parks, l'attivista americana simbolo del Movimento per i diritti civili.

Il sindaco Lillo Firetto ha commentato: "Ho proposto di intitolare una via a Rosa Louise Parks, figura nota per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco. Con quel gesto volle esprimere il suo desiderio di dignità umana e libertà, stanca di soprusi e violenze. Dignità e libertà. Rispetto dei diritti umani. Trovo imbarazzante - aggiunge - che, dopo così tanti anni, sia ancora necessario e urgente doverne parlare, che sia ancora indispensabile impegnarsi per affermare i diritti fondamentali di uomini, donne, bambini".