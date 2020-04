Arriva un vescovo coadiutore, don Franco: "Ecco colui che mi succederà"

Arriva, alla Diocesi di Agrigento, un vescovo coadiutore. Sarà colui che avrà diritto a succedere all'attuale vescovo. A "convocare" la stampa per "una comunicazione urgente" è stato il cardinale Francesco Montenegro.

“Quanto avverrà l’ho voluto io - ha detto in diretta su Facebook don Franco Montengro - ho chiesto di potere avere un coadiutore, alla mia scadenza io andrò via e lui continuerà il suo lavoro". Un emozionato don Franco Montenegro ha annunciato che don Alessandro Damiano sarà il vescovo coadiutore dell’Arcidiocesi agrigentina.

"Il nostro cuore deve sapere accogliere questo fratello. Avrò la gioia di condividere l’ultimo pezzetto del mio cammino - dice un commosso don Franco - con lui".

"Il Papa ha nominato vescovo coadiutore dell'arcidiocesi metropolitana di Agrigento mons. Alessandro Damiano, del clero della diocesi di Trapani, finora vicario generale della medesima diocesi". Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana.

Il trapanese don Alessandro Damiano è il vicario generale della diocesi di Trapani. “Non è stato stabilito dove avverrà l’ordinazione. Viviamo un momento complicato, attendiamo comunicazioni precise - dice don Franco in diretta Facebook nei canali ufficiali dell’Arcidiocesi. A lui gli auguri più belli, la scoperta di un territorio ricco di problemi ma anche di beni. Agrigento è una terra difficile ma anche d’amare".

"Monsignor Damiano - ha fatto sapere don Franco - è nato a a Trapani il 13 luglio 1960. È stato ordinato diacono nella Basilica San Giovanni in Laterano nell’ottobre del 1986, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S. Em. Cardinale Ugo Poletti. È stato ordinato presbitero nella Cattedrale San Lorenzo in Trapani, il 24 aprile 1987, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S. Ecc. mons. Emanuele Romano".