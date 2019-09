Pulizia di dighe e laghi: via ai lavori di manutenzione in tutta la provincia

Manutenzione di laghi e dighe regionali, via a lavori per oltre 700mila euro. Le risorse stanziate dalla Regione hanno consentito di avviare interventi urgenti presso il lago Arancio di Sambuca di Sicilia, la diga Castello di Bivona, gli invasi Furore e San Giovanni di Naro e il lago Gorgo di Montallegro.

Si lavora già per la bonifica con taglio della vegetazine infestante, la pulizia dei canali in entrata e in uscita, l'eliminazione del fango dalle strade di accesso, la manutenzione dei canali di scolo. Tutto per ottimizzare il funzionamento delle stesse dighe e consentire un'ottimale raccolta dell'acqua piovana.

A queste risorse si aggiungono sedici milioni di euro pulizia di un centiaio di torrenti e fiumi per evitare lo straripamento degli stessi.